Под Керчью погибает уникальный памятник

Под Керчью, в селе Глазовка Ленинского района, погибает уникальный памятник крымско-татарского зодчества – фонтан, который использовался местными жителями для забора воды и водопоя скота.

На сегодняшний день местными исследователями он датируется предположительно XVIII в. Более точную дату, возможно будет установить после экспертизы. Сегодняшнее состояние памятника ужасающее! Он фактически полуразрушен и если срочно не принять меры, направленные на его восстановление, ПОСЛЕДНИЙ ФОНТАН ИСЧЕЗНЕТ. Осталось совсем немного времени и его окончательно растащат на стройматериалы.

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Необходима разработка программы с привлечением историков, искусствоведов, реставраторов для того чтобы спасти этот уникальный памятник историко- культурного наследия региона. Без широкого общественного резонанса, мы не сможем

добиться того, чтобы власть, в лице ответственных чиновников и учреждений, предприняла шаги по спасению данного объекта. Всех неравнодушных, кто желает и может помочь в решении этой проблемы, просим объединиться.

Телеф. +7-978-207-55-27

Текст: Керчь-Еникальское общество истории и древностей.

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