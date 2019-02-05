Под Керчью полицейские задержали автовора

В Ленинском районе сотрудники полиции раскрыли кражу автомобильного аккумулятора в течение двух часов.

В дежурную часть полиции Ленинского района обратилась 63-летняя жительница села Челядиново с заявлением о том, что неизвестный путем взлома навесного замка проник в гараж и из находящегося там автомобиля «ВАЗ» похитил аккумулятор стоимостью 4 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Полицейские сразу же отреагировали на обращение и в считанные часы вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 22-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что умысел у него возник спонтанно, а деньги от дальнейшей реализации краденого он хотел потратить на личные нужды.

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В настоящее время полицейскими проводится дополнительный комплекс мероприятий по установлению причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.