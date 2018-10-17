Под Керчью повредили целую группу курганов

Прокуратура возбудила административное дело о повреждении курганов в Ленинском районе.

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что индивидуальный предприниматель при обработке земель на территории Глазовки осуществил распашку участка, на котором располагается целая группа курганов. Предприниматель повредил целостность объектов.

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По данному факту прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному назначено наказание в виде штрафа.

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