Под Керчью продолжают строить железнодорожные подходы к Крымскому мосту

В посёлке Багерово, который находится недалеко от Керчи, продолжается строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

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Стало известно, что керченский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства Транспорта Российской Федерации», которое является подрядчиком выполнения работ, планирует завершить строительство в начале декабря 2019 года.

Уже в следующем году вместе с жителями посёлка надеемся увидеть новую железную дорогу и станцию в Багерово.

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