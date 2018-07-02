Под Керчью произошло 2 ДТП с участием большегрузов

Печальная статистика аварий и дорожно-транспортных происшествий продолжает неуклонно увеличиваться. Вчера под Керчью, неподалеку села Горностаевка, произошло сразу 2 аварии. Ориентировочное время происшествий — 16 часов.
Как сообщают очевидцы, расстояние между местами происшествий — около 1 км.
Два ДТП произошли с участие большегрузов. О пострадавших на данный момент не сообщается.
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Уважаемые водители, будьте аккуратны и внимательны на дорогах! Помните, что от вас зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи