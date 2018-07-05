Под Керчью произошло ДТП с участием 5 автомобилей

В Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и четырех легковых автомобилей. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым.

Как сообщается, грузовик Scania, автомобили Hyundai Santafe, BMW, Toyota Land Cruiser и «Нива» двигались в одном направлении. Столкновение произошло из-за несоблюдения дистанции.

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В результате аварии пострадали два человека. Они были доставлены в приемный покой Ленинской центральной районной больницы.

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