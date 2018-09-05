Под Керчью пройдут соревнования по ловле рыбы

На водохранилище Самарли, которое находится севернее трассы Керчь-Феодосия, недалеко от поселка Виноградное Ленинского района, с 28 по 30 сентября 2018 года состоятся соревнования по ловле рыбы «VI Кубок Митридата по ловле рыбы фидерной и поплавочной удочкой».
Соревнования проводятся с целью популяризации рыболовного спорта, оздоровления участников факторами окружающей среды и развития навыков экологической культуры. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел по делам семьи, молодежи и спорта Администрации города Керчь.
К участию допускаются все желающие, подавшие заявку на участие и оплатившие регистрационный взнос.
Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2018 года на форуме общественной организации «Севастопольский клуб рыболовов» или по адресу электронной почты: bog77@ya.ru.
Программа соревнований:
28 сентября 2018 года
- 13:00-19:00 — тренировка
29 сентября 2018 года
- 08:00 — регистрация участников
- 08:30 — торжественное открытие соревнований, жеребьевка секторов
- 09:00 — первый сигнал: вход в секторы
- 10:00 — проверка прикормки
- 11:00 — второй сигнал: начало соревнований
- 15:55 — третий сигнал: пять минут до окончания соревнований
- 16:00 — четвертый сигнал: окончание соревнований
- 16:00 — взвешивание рыбы
- 17:00 — подведение итогов первого дня соревнований
- 18:00 — посиделки
30 сентября 2018 года
- 07:00 — регистрация участников, жеребьевка секторов
- 07:30 — первый сигнал: вход в сектора
- 08:30 — проверка прикормки
- 09:00 — второй сигнал: начало соревнований
- 13:55 — третий сигнал: пять минут до окончания соревнований
- 14:00 — четвертый сигнал: окончание соревнований
- 14:00 — взвешивание рыбы
- 14:30 — подведение итогов соревнований, награждение