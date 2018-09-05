Под Керчью пройдут соревнования по ловле рыбы

На водохранилище Самарли, которое находится севернее трассы Керчь-Феодосия, недалеко от поселка Виноградное Ленинского района, с 28 по 30 сентября 2018 года состоятся соревнования по ловле рыбы «VI Кубок Митридата по ловле рыбы фидерной и поплавочной удочкой».

Соревнования проводятся с целью популяризации рыболовного спорта, оздоровления участников факторами окружающей среды и развития навыков экологической культуры. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел по делам семьи, молодежи и спорта Администрации города Керчь.

К участию допускаются все желающие, подавшие заявку на участие и оплатившие регистрационный взнос.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2018 года на форуме общественной организации «Севастопольский клуб рыболовов» или по адресу электронной почты: bog77@ya.ru.

Программа соревнований:

28 сентября 2018 года

13:00-19:00 — тренировка

29 сентября 2018 года

08:00 — регистрация участников

08:30 — торжественное открытие соревнований, жеребьевка секторов

09:00 — первый сигнал: вход в секторы

10:00 — проверка прикормки

11:00 — второй сигнал: начало соревнований

15:55 — третий сигнал: пять минут до окончания соревнований

16:00 — четвертый сигнал: окончание соревнований

16:00 — взвешивание рыбы

17:00 — подведение итогов первого дня соревнований

18:00 — посиделки

30 сентября 2018 года

07:00 — регистрация участников, жеребьевка секторов

07:30 — первый сигнал: вход в сектора

08:30 — проверка прикормки

09:00 — второй сигнал: начало соревнований

13:55 — третий сигнал: пять минут до окончания соревнований

14:00 — четвертый сигнал: окончание соревнований

14:00 — взвешивание рыбы

14:30 — подведение итогов соревнований, награждение

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.