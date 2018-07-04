Под Керчью разбилась машина скорой помощи: есть жертвы

В Щёлкино машина скрой помощи перевернулась в кувет. Один из медиков погиб.
Об этом сообщают очевидцы в социальной сети. На крутом спуске водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине скорой помощи. Уходя от столкновения автомобиль с медиками вылетел в кувет и перевернулся.
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В результате ДТП трое человек пострадали и один погиб.
«Погибла Галина Тарасовна, медсестра скорой помощи. Виновник ДТП отделался ушибом локтя. Документы на машину у него отсутствуют. Он москвич», — написали в социальной сети очевидцы ДТП.
Фото: соцсети