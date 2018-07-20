Под Керчью сняли клип группы «Любэ» про Крымский мост (ВИДЕО)

В Сети опубликовали видеозапись со съемки клипа для новой песни группы «Любэ».
Ранне было известно, что на Крымском мосту проходят съемки клипа с Николаем РАСТОРГУЕВЫМ. Сегодня в сети появилась запись любительской съемки с площадок.
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В одной из них керчане увидели знакомые места, которые напоминают бухты Генеральских пляжей.
Информацию о съемках на Генеральских пляжах подтвердили. Съемки клипа завершились 17 июля.
Тут же можно услышать будущий хит про Крымский мост:
«От Кубани и до Крыма мы над морем пронесемся».
Видео: соцсеть