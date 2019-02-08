Под Керчью спасатели обезвредили десятикилограммовую бомбу

В поселке Багерово был обнаружен взрывоопасный предмет.

7 февраля на открытой территории в посёлке Багерово Ленинского района был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Им оказалась осколочная авиабомба весом 10 кг (АО-10). Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым».