Под Керчью столкнулись 4 автомобиля: есть пострадавшие

На трассе «Керчь-Феодосия» произошло массовое ДТП. Пострадавшей женщине оказывали помощь хирурги.

Вчера в Ленинском районе произошла авария с участием 4 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Столкнулись легковые автомобили Geely, Mazda, Ford и Volkswagen. В результате ДТП пострадала пассажирка Volkswagen. С травмами различной тяжести она была доставлена в хирургическое отделение Ленинской райбольницы.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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