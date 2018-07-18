Под Керчью строят дорогу к озеру Чокрак (ФОТО И ВИДЕО)

Под Керчью строят новую дорогу к будущей грязелечебнице. Фото и видеорепортаж с места строительства от сайта КерчьИНФО.

Компания ЗАО «МАРС-Р» выполняет работы по строительству дороги к будущей грязелечебнице у озера Чокрак.

По проекту объем работ предусматривает дорогу общей протяженностью более 14 км. Из низ около 3 км — это совершенно новая дорога от Курортного к озеру Чокрак, остальная часть предусматривает новое строительство дороги на месте существующей.

Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал сотрудники ЗАО «МАРС-Р» инженер ПТО Марат КОКОЕВ:

«Проектом предусмотрено строительство дороги на месте ныне существующей и строительство новой дороги от Курортного до озера Чокрак. Предусмотрено благоустройство обочин, остановочные павильоны, частично тротуары и мачты освещения ( в зоне остановок и населенных пунктов), замена водоотводов».

Согласно проекту, дорога не дойдет до самого поселка Курортный. Строительство по старому пути закончится на примыкание к новой дороге на будущую грязелечебницу.

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Уже проделан большой объем работ. В рамках строительства сейчас ведется работы на склоне холмов, через которые и пройдет новая дорога к грязелечебнице. Она будет огибать возвышенности, создавая, так называемый, дорожный серпантин.

«Новая дорога будет извилистой. Но все повороты и ширина дороги обеспечат безопасное движение, в том числе и для автобусов», — отметил Марат Владимирович.

При строительстве компания ЗАО «МАРС-Р» использует современное оборудование и новейшие технологии. По опыту работы они специализируются на строительстве сложных объектов. Это могут быть тоннели и мосты или дорога на сложном грунте (наличие грязевых вулканов и т.п.).

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Стоит отметить, что условия работы у строителей весьма сложные. Помимо жары и палящего солнца, воздух загрязнен пылью.

«Больше всего пыли не столько от самой работы, сколько от проезжающих мимо автомобилей. Некоторые люди едут по дороге, не жалея свой автомобиль, с большой скоростью. Порой поднимаются такие клубы пыли, что приходится останавливать работу на некоторое время», — рассказывают строители.

Для того, чтобы меньше поднималась пыль, дорогу поливают водой. Но при такой жаре она моментально высыхает. Поэтому сотрудники компании ЗАО «МАРС-Р» просят водителей сбавлять скорость в зоне строительства.

По плану дорогу к будущей грязелечебнице закончат в конце 2019 года. Журналисты КерчьИНФО будут следить за строительством долгожданного пути к озеру Чокрак.

Строительство дороги на Чокрак. ФОТО

Дорога к озеру Чокрак. ВИДЕО

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