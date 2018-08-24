Под Керчью выключили свет из-за стаи птиц

Из-за скопления птиц на воздушной линии электропередачи в крымском посёлке Ленино выключали свет. Об этом сообщили Риа Новости Крым.

Посёлок Ленино на полчаса остался без света из-за скопления птиц на воздушной линии электропередачи. Частичное обесточивание поселка на востоке Крыма произошло в четверг в 13:55.

Читайте: В Крыму ввели карантин по болезни домашней птицы

По сообщению информационного агентства, которое ссылается на ГУП РК «Крымэнерго», при осмотре сетей «в пролете опор 31-32 наблюдалось массовое скопление птиц». После осмотра ручное повторное включение было осуществлено успешно.

Воздушная линия повреждена не была и в ремонте не нуждалась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.