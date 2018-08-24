Под Керчью выключили свет из-за стаи птиц

Из-за скопления птиц на воздушной линии электропередачи в крымском посёлке Ленино выключали свет. Об этом сообщили Риа Новости Крым.
Посёлок Ленино на полчаса остался без света из-за скопления птиц на воздушной линии электропередачи. Частичное обесточивание поселка на востоке Крыма произошло в четверг в 13:55.
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По сообщению информационного агентства, которое ссылается на ГУП РК «Крымэнерго», при осмотре сетей «в пролете опор 31-32 наблюдалось массовое скопление птиц». После осмотра ручное повторное включение было осуществлено успешно.
Воздушная линия повреждена не была и в ремонте не нуждалась.