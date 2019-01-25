Под Керчью вынесли приговор участнику незаконного вооруженного формирования

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 24-летнему Февзи САГАНДЖИ. Он признан виновным в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Приговор был вынесен 23 января 2019 года.

«Ленинский районный суд Республики Крым признал Февзи САГАНДЖИ виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», – сообщили в ведомстве.

Установлено, что житель Крыма в январе 2016 года добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром ИСЛЯМОВЫМ «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины. Молодой человек осуществлял личную охрану создателя этого незаконного формирования, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем сбежал в Украину. В России в отношении ИСЛЯМОВА расследуется уголовное дело.

Целью создания незаконного вооруженного формирования является осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крымского полуострова в состав Украины.

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«Являясь членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания, Февзи САГАНДЖИ с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки», – сообщили в ФСБ.