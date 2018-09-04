Под Керчью вырубают лесополосы. Происходит это в рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
Лесополосы между селом Октябрьское и посёлком Багерово интенсивно вырубают уже около месяца. Работы проходят по графику строительства.
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Местные жители, которые каждый день ездят по маршруту Керчь-Багерово, говорят, что без деревьев, высаженных вдоль дороги стало очень пусто, и надеются, что уничтожают их не зря.