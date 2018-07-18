Под «Тавридой» взорвали снаряды ВОВ

Недавно в районе второго кордона Мекензиевых гор, в ходе строительных работ новой автодороги «Таврида», рабочими были обнаружены советские и немецкие снаряды. О данной находке оперативно было доложено в экстренные службы города Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по городу Севастополю.

Боеприпасы обследовали специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Было установлено, что снаряды и авиабомба не подлежат транспортировке, так как находятся на боевом взводе. Было принято уничтожить их на месте.

Самой тяжелой «находкой» оказалась авиабомба SD-50 немецкого производства – 50 килограмм. Радиус разлета ее осколков при подрыве на поверхности земли составляет до 800 метров. Севастопольские взрывотехники провели комплекс мероприятий для уменьшения радиуса взрывной волны и разлета осколков и провели взрыв боеприпасов.

Благодаря профессионализму севастопольских росгвардейцев, операция по ликвидации опасной находки прошла успешно.

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Фото: пресс-служба Росгвардии по городу Севастополь

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