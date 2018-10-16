Поданы первые заявки на перевозку опасного груза через Крымский мост

Крымские перевозчики подали заявку на перевозку опасных грузов по Крымскому мосту. Ространснадзор ждет ответа от ФКУ Упрдор «Тамань».
«В наши полномочия входит выдача спецразрешений после согласования с владельцами автодорог и объектов транспортной инфраструктуры, через которые двигаются транспортные средства. Но это только на опасные грузы повышенной опасности от бензина и выше – радиоактивные вещества, взрывчатые, опасные химические вещества, – пояснил замначальника крымского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора Тофик Сулейманов. – У нас есть три обращения с просьбой выдать спецразрешения через эти маршруты (Крымский мост)», — цитирует «Крыминформ».
В ведомстве сообщили, что теперь эти заявки переданы на согласование в ФКУ Упрдор «Тамань». Только после разрешения от «владельца» Крымского моста можно выдавать соответствующий документ от Ространснадзора.
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Напомним, на данный момент перевозка опасных грузов по Крымскому мосту запрещена. Однако очевидцы неоднократно замечали бензовозы на автодорожной части транспортного перехода, да и количество опасных грузов, которые переправляются на паромах, сократилось в несколько раз.