Подготовка к ж/д движению через Крымский мост: ведутся ремонтные работы

В течение последних трех лет отремонтировано 250 км железнодорожных путей «Крымской железной дороги», а 78 км пути планируется отремонтировать в 2019 году.

В течение трех последних лет ведется обновление железнодорожных путей «Крымской железной дороги» в рамках открытия железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крымом через Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ФГУП «КЖД».

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«Работы проводились на всех направлениях «Крымской железной дороги», при этом основной упор был сделан на ветке Багерово-Джанкой», — подчеркнули в ведомстве.

Проведение ремонта инфраструктуры ж/д путей позволит повысить скорость движения грузовых и пассажирских поездов.