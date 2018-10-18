Подозреваемый в незаконном хранение наркотиков был задержан в Керчи

Сотрудниками уголовного розыска, совместно с участковыми уполномоченными ОП №3 УМВД России по г. Керчи в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «МАК», на одной из улиц города был задержан 27-летний, безработный местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В ходе проведения личного досмотра у 27-летнего местного жителя был выявлен и изъят сверток из фольги весом около 1 грамма.

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Стражами порядка подозреваемый был задержан, сверток был изъят и направлен на экспертизу.

Согласно заключению экспертизы, у гражданина изъято психостимулирующее средство N-метилэфедрон (соль), общей массой 1,77 г.

Со слов задержанного, 27-летнего местного жителя, наркотики он хранил для личного употребления.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Следственными органами УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с крупным штрафом.

Оперативно-профилактические мероприятия «Мак» на территории Республики Крым продолжаются.

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