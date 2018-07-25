Подробнее о строительстве железнодорожного Крымского моста (ВИДЕО)

Железнодорожная часть Крымского моста приобрела первые рельсы. Подробнее о строительстве.

Поездка в Крым на поезде уже скоро порадует крымчан и гостей полуострова. Железнодорожный мост в Крым побрел первые рельсы.

Подробнее о ходе строительства железной дороги в Крым рассказали руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Евгений ЧИБЫШЕВ и главный инженер на участке строительства Крымского моста Анатолий ЛУПАНОВ.

«Мы приступили к работам по укладке верхнего строения пути. Естественно, этому предшествовали работы по укладке защитного слоя гидроизоляции. Был уложен слой пенополистирола, точнее его наклейка, с последующей наклейкой геотекстиля с учетом местных условий. Здесь все-таки и температурный режим, и ветровая нагрузка очень серьезная. // Сейчас мы укладываем 25-метровые звенья. В последующем по технологии производства работ из этих 25-метровых рельсов будут сварены рельсовые плети. Конструкция путей будет бесстыковой. Особенность данного моста – применены уравнительные пролеты в количестве 86 штук для того, чтобы компенсировать температурные расширения, возникающие здесь в процессе эксплуатации», — отметил Евгений ЧИБЫШЕВ.

Здесь только начали укладку рельсошпальной решетки. Далее будет следующим этапом – это, соответственно, подвоз щебня, балластировка пути.

«Технологически здесь предусматривается так, что мы с помощью электробалластера, то есть его магнитами, будем поднимать решетку для того, чтобы не повредить основание. Дальше уже пойдет процесс выправки пути, постановка его на отметки. В последующем будет произведена сварка рельсов в рельсовые плети. В процессе также будут уложены уравнительные пролеты для обеспечения температурного режима рельсовых плетей. Фактически эта технологическая цепочка стандартная, за исключением того, что за счет основания мы подъемку пути произведём именно магнитами электробалластера с последующей выправкой выправочными машинами, чтобы не повредить основание».

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Проектировщиками предусмотрено верхнее строение пути и, соответственно, расчетные нагрузки для движения поездов со скоростями: для пассажирских — 120 км/ч, для грузовых — 80. Нагрузка от подвижного состава, здесь предусмотрено движение поездов весом 7100 тонн. Длина Крымского моста составляет 19 км. Соответственно, если посчитать первый и второй путь, то длина укладываемой путевой решетки по мосту — это 38 км. Эпюра, заложенная для укладки, — это 2 тысячи шпал на километр. Длина укладываемых плетей с учетом расчетов, произведенных проектировщиками, составляет 440 метров».

«Практически везде на сети железных дорог укладываются плети, но длина плетей делается в перегон. Но на мосту в связи с тем, что большие температурные расширения, проектировщиками принята длина плетей по 400 метров. // Машины будут работать последовательно друг за другом. Первым, как вы уже видели, работает укладочный кран УК-25. После этого будут задействованы хопер-дозаторные вертушки, которые будут дозированно высыпать щебень в путь. После этого зайдет электробалластер, который магнитами поднимает путь на балласт для того, чтобы не повредить основание моста, гидроизоляцию, которую нанесли на пролет. После этого зайдут путевые машины, которые будут выправлять путь: поднимать, выправлять, ставить в ось», — рассказал Анатолий ЛУПАНОВ.

Как строят железнодорожный Крымский мост. ВИДЕО

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