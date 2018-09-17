Подробности ДТП с участием 4 автомобилей на Верхнем Солнечном

Вчера вечером на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда произошла страшная авария с участием четырех автомобилей.

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Редакции КерчьИНФО стало известно, что в городскую больницу №1 были доставлены трое пострадавших. Двое из них отказались от госпитализации, а еще один на данный момент находится в отделении экстренной хирургии, однако операции ему не проводилось.

КерчьИНФО напоминает, что в результате аварии на путепроводе по ШГС столкнулись 4 автомобиля, а один из пострадавших оказался заблокирован в собственном автомобиле. Сотрудникам МЧС пришлось его деблокировать.

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