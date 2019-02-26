Подробности лобового ДТП на эстакаде в Керчи: четверо пострадавших

В результате вчерашней аварии на шоссе Героев Сталинграда в Керчи четверо человек были переданы медикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.

Вчера вечером на эстакаде в Керчи произошло лобовой столкновение между автомобилями Fiat и Toyota Rav 4. В результате аварии были в автомашинах были заблокированы двое человек.

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Сотрудники МЧС провели деблокацию двух пострадавших. Всего в аварии пострадали четыре человека», — сообщили в ведомстве.

На данный момент в причинах ДТП разбираются эксперты.