Подробности лобового столкновения на эстакаде в Керчи: в машине был ребенок

Свидетели страшного ДТП рассказали подробности.

По словам очевидцев водитель внедорожника ехал со скоростью около 150 км/ч. Конечно это невозможно определить «на глаз», но очевидно скорость явно была много выше положенной.

«Я был свидетелем ДТП, джип пронёсся около 150 км/ч если не больше и на сужении дороги, дабы не врезаться в жопу впереди едущего, решил объехать по встречной, вот результат. Водитель джипа вроде как был пьян», — пишут очевидцы в Редакцию КерчьИНФО.

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За рулем легкового автомобиля была девушка, на пассажирском сидении находился мужчина -они были пристегнуты ремнями безопасности. На заднем сидении ребёнок в автокресле. С ребенком все хорошо — он не пострадал.