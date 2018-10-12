Подробности погони в Керчи: возбуждено уголовное дело

Журналисты КерчьИНФО выяснили подробности вчерашней погони в Керчи.

Вчера во второй половине дня на перекрестке улиц Ворошилова и Индустриального шоссе сотрудниками дорожно-патрульной службы был задержан водитель желтого автомобиля «Жигули».

Выяснилось, что он не остановился по требованию инспекторов ДПС, которые осуществляли надзор за дорожным движением. В результате этого началась погоня.

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При задержании водителя оказалось, что он угнал данный автомобиль, который изначально находился в ориентировке правоохранительных органов.

В настоящее время автомобиль вернули хозяину, а в отношении угонщика была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Подробности о дальнейшей судьбе водителя угнанной машины выясняются.

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