Подробности смертельного ДТП на керченской трассе

Сегодня утром на трассе Керчь-Феодосия произошло смертельное ДТП. Сотрудник МЧС рассказали подробности ужасной аварии.

В 5:35 утра 11 июня. На трассе Керчь – Феодосия возле поворота на село Виноградное произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Hyundai Solaris с участием грузовика МАN.

В лобовом столкновении двух легковых автомобилей на трассе Керчь – Феодосия, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, один человек погиб. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК:

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Одного человека деблокировали из автомобиля. Автомобили были сильно деформированы. В Ленинскую центральную районную больницу была доставлена женщина, пострадавшая в аварии. От полученных травм она скончалась»

На месте ДТП работали пять сотрудников МЧС, три бригады скорой помощи и один экипаж ГИБДД.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.