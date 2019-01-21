Подробности смертельного ДТП в Керчи: погибли два человека (ФОТО)

В аварии на новой эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Серьезное ДТП произошло накануне вечером.

«ДТП произошло в Керчи на Шоссе Героев Сталинграда недалеко от остановки «Нижний Солнечный». Наши сотрудники провели деблокацию пострадавших. Авария произошла 20 января в 20:55», – рассказали в пресс-службе.

К месту происшествия незамедлительно выехали специалисты МЧС, ГИБДД, а также 3 бригады скорой медицинской помощи.

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Крымские спасатели обозначили рабочую зону с помощью конусов, произвели отключение аккумуляторных батарей автомобилей и приняли меры противопожарной безопасности. Одновременно с этим с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС России извлекли троих человек из автомобилей и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшими оказались 34-летний водитель автомобиля «Dacia Logan», его 36-летняя пассажирка женщина и водитель «Skoda Fabia». Все они с множественными травмами различной степени тяжести были доставлены в Керченскую городскую больницу №1.

В больнице скончались два человека.

Подробности смертельного ДТП в Керчи: погибли два человека

Фото взяты из социальных сетей