Подробности строительства автоподходов к Крымскому мосту

Автомобильный подход к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крыма – это один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Автоподход соединит Крымский мост с трассой «Таврида», обеспечив возможность комфортного перемещения для всего автотранспорта, направляющегося через Керченский пролив и обратно на материк.

Автомобильный подход – это дорога 1 технической категории в четырехполосном исполнении. Протяженность автоподхода — 8,6 км.

Автоподход включает в себя три искусственных сооружения (путепровода) и 1 транспортную развязку, готовность которых составляет от 30 до 82%.

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Подготовительные работы на строительстве автоподхода начались в декабре 2016 года.

В настоящее время устройство насыпи земляного полотна основного хода выполнено на 93%, верхний слой основания выполнен на 88%, нижний слой покрытия – около 80%. На автоподходе уложено 7 км асфальта в 4-х полосном исполнении.

Общая готовность объекта составляет 80%.

Открытие рабочего движения будет синхронизировано с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту. Полностью объект будет введен в эксплуатацию в конце года.

По информации Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым

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