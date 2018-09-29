Подробности ужасной аварии на Крымской трассе (ВИДЕО)

Вчера вечером стало известно, что на Крымской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х грузовых автомобилей.

28 сентября в 19:30 в подразделение МЧС России поступило сообщение о том, что на трассе «Симферополь-Феодосия» в Белогорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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К месту происшествия были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

По прибытии стало известно, что водитель грузового автомобиля «Mercedes» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «MAN». С помощью специализированного гидравлического инструмента крымские спасатели провели деблокацию водителя автомобиля «Mercedes», а также произвели смыв ГСМ с дорожного полотна.

Житель Кировского района 1986 года рождения был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего доставлен в Белогорскую ЦРБ для дальнейшей госпитализации. Водитель автомобиля «MAN» от госпитализации отказался.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и, обладая не только специализированной техникой, а также специфическим навыкам, смогли максимально эффективно извлечь пострадавшего из деформированного авто. Также провели комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и обеспечили тесное взаимодействие со службами экстренного реагирования», — отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир ИВАНОВ.

Ужасная авария на Крымской трассе

Фото и видео взяты из социальных сетей

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