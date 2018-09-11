Подробности вчерашней аварии на Казакова

Подробности вчерашней аварии на Казакова

Полиция сообщила подробности страшной аварии по улице Казакова. Никто не пострадал.

Журналисты КерчьИНФО узнали подробности вчерашней аварии по улице Казакова. По данным пресс-службы МВД, при несоблюдении безопасной дистанции, водитель совершил маневр, чтобы уйти от столкновения с впереди едущим автомобилем.

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В итоге он не справился с управлением и врезался в забор.

В ДТП никто не пострадал. Только сам автомобиль.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

 

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