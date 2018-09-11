Подробности вчерашней аварии на Казакова

Полиция сообщила подробности страшной аварии по улице Казакова. Никто не пострадал.
Журналисты КерчьИНФО узнали подробности вчерашней аварии по улице Казакова. По данным пресс-службы МВД, при несоблюдении безопасной дистанции, водитель совершил маневр, чтобы уйти от столкновения с впереди едущим автомобилем.
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В итоге он не справился с управлением и врезался в забор.
В ДТП никто не пострадал. Только сам автомобиль.
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