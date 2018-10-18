Пострадавшего в Керченском колледже подростка эвакуировали в Краснодар в крайне тяжелом состоянии

Подростка, находящегося в крайне тяжелом состоянии после взрыва в Керченском политехническом колледже, направили в Краснодар. Об этом ТАСС в четверг сообщил главврач керченской больницы Марат ЕНИКЕЕВ.

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«Мальчика после двух операций только что эвакуировали, его направят в Краснодар», — сказал главврач больницы.

В администрации Краснодарского края ранее заявили, что больницы региона могут принять пострадавших при взрыве и стрельбе в Керчи, находящихся в тяжелом состоянии, если их будет опасно перевозить в московские больницы.

Помимо этого, в Керчь из Краснодарского края были направлены вертолеты санавиации.

Также, замминистра здравоохранения республики Крым Николай ДЕРКАЧ рассказал, что пострадавшие до конца дня будут перевезены из Керчи в медучреждения других городов.

«Здесь [в Керченской больнице №1] три человека — одного мальчика отправили, сейчас борт прилетает, одного и второго — в Краснодар <…> Всех транспортировали, все пострадавшие находятся по больницам — Ростов, Москва, Краснодар, Симферополь», — сказал замминистра.

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