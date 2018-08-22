Подводный беспилотник на страже Крымского моста

Подводный беспилотник на страже Крымского моста

«Ростех» презентовал прототип беспилотника со стрелковым оружием, который будет использоваться для защиты Крымского моста. Об этом сообщает информационное агентство «РБК».

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Как сообщила госкорпорация, робот может заинтересовать Росгвардию.

Впервые аппарат был показан на форуме «Армия-2018». Стоимость данного беспилотника была оценена в примерно 10 миллионов рублей, но точной цены на данный момент все еще нет.

Морской беспилотный аппарат получил уже свое название — «Нерпа».

Как рассказал главный конструктор по носимому вооружению и боевой экипировке ЦНИИточмаш Олег ЧИКИРЕВ, что это их инициативная работа и на данный момент идет поиск заказчиков, которые скажут с какой нагрузкой сделать конечную версию робота.

«Когда мы разрабатывали этот робот, то планировали, что он пригодится Военно-морскому флоту, например, морской пехоте, а также Росгвардии», — пояснил он. 

Предполагается, что глубина погружения беспилотника будет достигать 50 метров, а устойчивая связь с аппаратом будет в районе 80 метров. Вес будет менее 30 кг, а работать он сможет около 4 часов.

Фото: Артур Шайхутдинов / ТАСС

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