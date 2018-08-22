Подводный беспилотник на страже Крымского моста

«Ростех» презентовал прототип беспилотника со стрелковым оружием, который будет использоваться для защиты Крымского моста. Об этом сообщает информационное агентство «РБК».

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Как сообщила госкорпорация, робот может заинтересовать Росгвардию.

Впервые аппарат был показан на форуме «Армия-2018». Стоимость данного беспилотника была оценена в примерно 10 миллионов рублей, но точной цены на данный момент все еще нет.

Морской беспилотный аппарат получил уже свое название — «Нерпа».

Как рассказал главный конструктор по носимому вооружению и боевой экипировке ЦНИИточмаш Олег ЧИКИРЕВ, что это их инициативная работа и на данный момент идет поиск заказчиков, которые скажут с какой нагрузкой сделать конечную версию робота.

«Когда мы разрабатывали этот робот, то планировали, что он пригодится Военно-морскому флоту, например, морской пехоте, а также Росгвардии», — пояснил он.

Предполагается, что глубина погружения беспилотника будет достигать 50 метров, а устойчивая связь с аппаратом будет в районе 80 метров. Вес будет менее 30 кг, а работать он сможет около 4 часов.

Фото: Артур Шайхутдинов / ТАСС

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