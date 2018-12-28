Поезд врезался в фуру в Керчи (ВИДЕО)

Ведутся работы по устранению аварии.

Напомним, этой ночью в районе Рыбпорта в Керчи произошло ДТП с участием поезда и грузовика. Авария произошла из-за неисправности семафора.

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Водитель грузовика не пострадал, а вто автомобиль поврежден сильно.

Оператор КерчьИНФО снял работы по устранению аварии. Сначала вагон разгрузили, потом его сняли с колес и поставили на бревна. Далле, поставили колеса на рельсы.

Подробнее смотрите в видео.

Поезд раздавил фуру в Керчи