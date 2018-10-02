Поезда через Крымский мост смогут перевозить 14 000 000 пассажиров в год

Строительство железнодорожного пути через Крымский мост обеспечит возрождение «Крымской железной дороги».

Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономического развития Республики Крым.

В украинский период пропускная способность железных дорог в Крым составляла до 70 пар пассажирских поездов за сутки, а зимой – всего около 17 пар.

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Строительство транспортного железнодорожного перехода и подходов к нему позволит перевозить в год до 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн сухогрузов.

Функционирование транспортных перевозок через Крымский мост обеспечит высокую пропускную способность и позволит создать вокруг Черного моря транспортное кольцо. Это сделает перевозки в Крым более доступными, удобными и выгодными.

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