Поездка в крымских поездах через Керченский пролив будет комфортной

Проводится обновление подвижного состава предприятия «Крымская железная дорога» в рамках подготовки к запуску движения поездов через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железнодорожная дорога».

«Проведен капитально-восстановительный ремонт 12 пассажирских вагонов и капремонт без модернизации 22 вагонов. На данный момент плацкартные вагоны эксплуатируются в пригородном сообщении на участке Керчь-Феодосия-Джанкой-Армянск», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В результате обновился не только внешний, но и внутренний вид вагонов, продлен установленный срок службы вагонов.В вагонах заменена сантехника, внутреннее оборудование, создан современный интерьер, размещены информационные табло.

Все это обещает сделать поездки в поездах «Крымской железной дороги» более комфортной — обещают на предприятии.