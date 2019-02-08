Погода в Керчи: будет тепло и солнечно

Прогноз погоды в Керчи.

Синоптики обещают значительное потепление, но на следующей неделе. А эта закончится дождливой погодой.

Сегодня, 8 февраля, в Керчи температура воздуха прогреется максимум до 4 градусов, ожидается дождь со снегом, ветер усилится до 14 м/с.

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9 февраля максимальная температура воздуха — 3 градуса. Возможен дождь, облачно.

С воскресенье температура воздуха значительно поднимется — 8 градусов, облачно, ветер всего 4 м/с.

В понедельник снова дождь, а вторник обещает быть самым теплым днем предстоящей недели — чистое небо, солнечно, 10 градусов тепла.