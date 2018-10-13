Погода в Керчи: чего ожидать керчанам на выходных?

Порадует ли керчан погода на выходных?
Наконец-то закончилась рабочая неделя, и начались долгожданные выходные.
В середине октября погода уже не балует керчан теплом, поэтому рекомендуется достать из шкафов осенние вещи и готовится к холодам.
На эти выходные синоптики обещают ясную погоду.
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В субботу и воскресенье температура воздуха будет колебаться от 14 до 16 градусов выше нуля. А восточный ветер, скорость которого составляет 8 м/с, лишь усилится к вечеру.