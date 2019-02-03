Погода в Керчи: чего ждать на следующей неделе?

На следующей неделе погода побалует керчан.

4 февраля — самый теплый день первой полноценной недели второго месяца 2019 года. В этот день ожидается температура от +5° до +10°. Слабый, но прохладный ветерок, будет ласкать лица керчан. Солнечная погода, которая сохранится весь вторник, порадует своим теплом.

Со среды и до самого конца недели температура воздуха будет понижаться, но минусовой отметки так и не достигнет. В эти дни ожидается переменная облачность, и только в четверг — пасмурная погода с ветром до 17 м/с. Сильный ветер, начавшийся в четверг, продержится до пятницы, а затем потихоньку будет утихать.

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В целом, первая полноценная неделя февраля обещает быть тёплой. Но, несмотря на прогнозы синоптиков, не нужно откладывать тёплые вещи в сторону.