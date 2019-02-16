Погода в Керчи: что обещают синоптики на выходные?

Сегодня суббота — отличный день, чтобы выбраться из дома и посвятить себя прогулке по самому чудесному городу на Земле, а вечером посетить какое-нибудь развлекательное мероприятие. Однако позволит ли это сделать погода?

Синоптики обещают, что лёгкий мороз, который был ранним утром, спадёт, и температура повысится до +4°. Ясное небо к обеду покроется тучами, но, к счастью, дождя не будет. Лёгкий, но холодный северо-западный ветер к завтрашнему дню изменит своё направление и будет дуть на запад.

В воскресенье температура воздуха поднимется от +4° до +10°. Пасмурная погода сменится малооблачной, временами ясной. Завтрашний вечер обещает быть не слишком холодным.

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Керчане, февральская погода в Крыму вполне подходит для прогулок, однако не стоит пренебрегать тёплой одеждой.