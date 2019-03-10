Погода в Керчи: дожди и тучи

На следующей неделе погода в Керчи обещает быть вовсе не весенней.
Первые весенние деньки порадовали керчан повышением температуры и солнышком. Но уже в начале предстоящей недели температура начнет снижаться: в понедельник ожидается до +10…+8 градусов и небольшой дождь.
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По прогнозам синоптиков, осадки будут идти практически каждый день всю неделю – пасмурные деньки будут сменяться дождливыми.
Температура воздуха среди недели опустится до +4…+5 градусов, но к выходным незначительно потеплеет – до +9…+10 градусов.