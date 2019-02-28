Погода в Керчи: к вечеру обещают шторм

Дежурный синоптик сообщил, что к сегодняшнему вечеру западный ветер усилится.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» во второй половине дня и до конца суток 28 февраля, а также в течение суток 1 марта в Крыму ожидаются очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 22-27 м/с. В первый день весны — местами сильный дождь, в горах со снегом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

В Керчи в эти дни также ожидается штормовой ветер.

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Дежурный синоптик сообщил журналистам КерчьИНФО, что к сегодняшнему вечеру западный ветер усилится. Завтра юго-западный с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 13-18 м/с, а температура воздуха опустится ночью до +2°. Высока вероятность дождя.

Со 2 марта ветер начнет постепенно утихать. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается похолодание.