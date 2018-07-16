Погода в Керчи на 17-19 июля 2018 года

Сегодня привычная керченская жара уступила место прохладе, облачности и осадкам. Наконец-то в городе прошел дождь!

Как сообщили городские синоптики журналистам КерчьИНФО, кратковременные дожди ожидаются на протяжении последующих 3 дней. Кроме того, метеорологи предрекают грозы и порывистый ветер.

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Температура воздуха днем составит 25-30 градусов по Цельсию, а ночью столбики термометров достигнут максимальной отметки в 24 градуса.

Вода в Черном море прогреется до 26 градусов, в Азовском — до 27, в Керченском проливе — до 28.

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