Погода в Керчи на выходные

Порадует ли керчан «бабье лето» в предстоящие выходные?

Солнечная и теплая погода позволяет не закрывать летний сезон и не прятать пляжные принадлежности. Впереди нас ждут выходные, а значит это повод провести время на свежем воздухе.

По данным синоптиков в субботу и в пятницу максимальная температура воздуха — 25 градусов. Ожидается северо-восточный ветер 2-5 м/с. В субботу вечером направление поменяется, задует с северо-запада.

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В воскресенье утром будет ясно, днем пасмурно, а к вечеру может пойти дождь. Максимальная температура воздуха — 20 градусов выше нуля. Ветер в первой половине дня юго-западный, к вечеру будет северо-западный с максимальной скоростью 6 м/с

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