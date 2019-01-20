Погода в Керчи: почти всю неделю будет лить дождь

Зимняя погода не радует керчан. Всего несколько дней на улицах пролежал снег, а теперь снова мрачный город со своим не сильным, но холодным ветром, пробирает до мурашек.

Скоро закончится воскресенье. Сухая погода продлится совсем недолго. Почти всю следующую неделю будет лить дождь, а во вторник утром пойдет небольшой снег.

По прогнозам синоптиков с 21 по 24 января в Керчи выпадут осадки. Все эти дни, кроме вторника, ожидается дождь. Во вторник — выпадет небольшой снег.

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Всю следующую неделю продержится плюсовая температура с отметкой от +5° до +10°. Только в первые три дня показатель градусников может упасть от 0° до +3°. Несильный ветер будет дуть, в основном, в южном и юго-восточном направлении.

В понедельник и в конце недели ожидается переменная облачность.