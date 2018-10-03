Погода в Керчи: придет ли к нам циклон из Краснодара?

Керчане обеспокоены ухудшением погоды.

Совсем недалеко от Керчи, в Краснодарском крае, наблюдаются шторм, град и молния. Непогода привела к гибели человека.

Синоптики успокаивают керчан, объясняя, что урагана в нашем городе не будет. Однако, в ближайшие дни погода ухудшится.

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«Нам опасаться нечего. Вчера мы ждали микроциклон, но он пошел в сторону Краснодарского края. В ближайшие дни нас ждет похолодание, но слишком плохой погоды не ожидается», — рассказал дежурный синоптик Гидрометеорологического бюро Керчи.

4 октября температура воздуха ночью составит 11°-13°, днем — 17°-19°. 5 и 6 октября ночью ожидается температура 7°-9°, днем — 15°-17° выше нуля. До конца недели возможны дожди. Ветер северо-западный 12-17 м/с.

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