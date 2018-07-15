Погода в Керчи сегодня

На территории полуострова Крым действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как прогнозируют синоптики, Керчь не станет исключением. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Утром и днем метеорологи предрекают ливневый дождь с грозой.

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Ветер — западный 6-11 м/с, при грозе шквалы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 29…31°.

Температура воды в Черном море — 22…26°, в Азовском — 28°, в Керченском проливе — 28°.

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