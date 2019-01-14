Погода в Керчи: синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег

Синоптики рассказали какой будет погода в ближайшие несколько дней.

Сегодня стал известен прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Погода не порадует керчан.

Портал «Gismeteo» сообщает, что всю неделю ожидается безветренная погода. Только во вторник ветер усилится до 19 м/с. В основном, на этой неделе будет держаться плюсовая температурой воздуха. Лишь в некоторые дни отметки градусников понизятся до -3°.

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С сегодняшнего дня по четверг включительно ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.