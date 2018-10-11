Погоня в Керчи: задержан водитель желтых «Жигулей»

Свидетели сообщают о погоне ДПС за желтым автомобилем марки «Жигули».
Сегодня, приблизительно в 16:00, на перекрестке улицы Ворошилова и Индустриального шоссе сотрудниками ДПС был задержан водитель желтого автомобиля «Жигули». Керчане сообщили, что сначала была погоня. После, водитель покинул автомобиль и пытался сбежать, но был задержан:
«Сначала погоня на машинах,потом погоня на своих двух,потом наручники», — сообщают керчане.
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Очевидцы предполагают, что водитель бвл в нетрезвом состоянии.
Подробности происшествия выясняются. О пострадавших не сообщается.