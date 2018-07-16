Пограничники в Крыму оштрафовали рыбаков-нарушителей на 1,5 миллиона рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым за три месяца работы оштрафовали рыбаков-нарушителей на 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно от пресс-службы Погрануправления.

В пресс-службе рассказали о том, что у нарушителей было изъято 300 ловушек 90 сетей, которые в общую длину составляют 9 километров. Также, за время проведения мероприятий было найдено и изъято из водной среды 20 бесхозных сетей и 650 ловушек.

«Завершился период запрета на промысел камбалы-калкана, который действовал с 15 апреля. За это время сотрудниками пограничного управления проведено свыше 900 рейдовых мероприятий и 3 500 контрольно-проверочных мероприятий. В результате проконтролировано почти 3 тысячи тонн водных биологических ресурсов, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ в отношении капитана украинского судна «ЯМК-0041». И более 220 дел об административных правонарушениях за нарушение пограничного режима и правил рыболовства с назначением штрафов на общую сумму 1,5 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

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