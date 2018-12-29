Погранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд российских мужчин

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег СЛОБОДЯН опроверг заявление о том, что Киев снял запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

СЛОБОДЯН написал в социальной сети «Facebook», что ведомство «продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев» в Украину.

На вопрос одного из пользователей в комментариях, снят ли запрет на въезд российских мужчин, пресс-секретарь ответил отрицательно. Кроме того, он отметил, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и российские женщины, потому что «они тоже могут действовать по заданию российских спецслужб».

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Накануне Олег СЛОБОДЯН заявил, что запрет въезда для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет снят, однако цели визита будут проверяться, поэтому въезжающим гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита.