Поисковая операция в Черном море продолжается: задействована авиация

Для участия в поисковой операции в районе ЧП задействовали авиацию Черноморского флота и беспилотные аппараты. Об этом сообщает пресс-секретарь Росморречфлота Алексей КРАВЧЕНКО.

«Второй день поисковая операция идет в активном режиме. Специалисты при осмотре судна «Кэнди» пришли к выводу, что высадка на танкер невозможна, хотя крен корабля не растет. Произведена замена спасательных судов: «Спасатель Демидов» передал швартовы «Меркурию» и на данный момент задействован в тушении. «Маэстро» находится в трех милях от «Кэнди» — он пока находится за пределами территориальных вод России. Во вчерашнюю поисковую операцию был вовлечен самолет АН-26 и беспилотник «Форпост», — сообщает КРАВЧЕНКО.

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В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент погодные условия в зоне поисковой операции остаются сложными: высота вол достигает полутора метров, дует юго-восточный ветер.